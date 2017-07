Lucien Van Impe moet tweede hartoperatie ondergaan

Lucien Van Impe (70) wordt donderdag voor een tweede keer geopereerd aan het hart. De ex-Tourwinnaar kreeg vorige week vrijdag een hartaanval.

De dokters in het OLV Ziekenhuis in Aalst stelden drie verstoppingen vast, waarna Van Impe een eerste keer onder het mes moest. Morgen wordt een nieuwe stent geplaatst, daarna kan hij beginnen revalideren.

Van Impe, bijnaamd de Kleine van Mere, werd in 1976 de laatste Belg die de Ronde van Frankrijk won. De Oost-Vlaming was vooral een vermaard klimmer, die ook zes maal het bergklassement en negen ritzeges in de Tour op zijn naam schreef. Naast zijn overwinning in 1976 stond Van Impe, die afkomstig is uit Erpe-Mere, nog vier keer op het Tourpodium: als tweede in 1981 en als derde in 1971, 1975 en 1977. In de Giro werd de klimgeit twee keer bergkoning, in 1982 en 1983. Na zijn actieve loopbaan werd hij ploegleider.