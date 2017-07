Wielrenster ontwaakt uit coma na zware val in Giro Rosa

De Italiaanse wielrenster Claudia Cretti is woensdag ontwaakt uit haar coma. De 21-jarige Cretti kwam begin deze maand zwaar ten val tijdens een afdaling in de zevende etappe van de Giro Rosa.

Cretti kwam in de bewuste afdaling aan een snelheid van 90 kilometer per uur ten val en kwam daarbij met haar hoofd tegen een vangrail terecht. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar een ziekenhuis in Benevento. Er werd aanvankelijk gevreesd voor ernstige hersenschade, maar de eerste berichten na haar ontwaken zijn voorzichtig positief.

“Claudia beweegt goed en is nieuwsgierig. Ze luistert naar audioberichten en bekijkt foto’s op haar smartphone”, aldus de moeder van Cretti. De Italiaanse mag binnenkort het ziekenhuis van Benevento verlaten en zal overgeplaatst worden naar een revalidatiecentrum in de buurt van haar woonplaats.