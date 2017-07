ACV overweegt ‘alle nodige acties’ tegen federaal akkoord

De minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) slaagt er volgens ACV Openbare Diensten niet in om een geloofwaardig beleid te voeren tegenover zijn personeel. De vakbond zal vanaf begin september ‘alle nodige acties’ ondernemen om de regeringsbeslissing tegen te houden.

Tijdens haar begrotingsconclaaf heeft de regering beslist om komaf te maken met de vaste benoemingen bij de federale overheid en enkel nog ambtenaren te benoemen in zogenaamde gezagsfuncties. In de aanloop naar het conclaaf had ACV Openbare Diensten nochtans van de kabinetschef van minister Vandeput vernomen dat het overheidspersoneel bij de begrotingsopmaak geen negatieve maatregelen hoefde te verwachten.

‘Dat blijkt nu helemaal anders uit te draaien’, zegt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten. Volgens Hamelinck gaat Vandeput in tegen het regeerakkoord. ‘Daarin wordt namelijk net voorzien dat de mogelijkheid om contractuelen tewerk te stellen beperkt zou worden.’

Nog volgens Hamelinck komt ‘de beslissing dan ook nog eens bovenop de harde besparingen die de regering al oplegde aan de federale overheid. Zo werden de personeelskredieten met 10 procent verminderd en de werkingskredieten met 20 procent.’

‘Verkeerd ingelicht’

ACV Openbare Diensten begrijpt niet dat de minister van Ambtenarenzaken er niet in slaagt om negatieve maatregelen tegenover het personeel tegen te houden. ‘Heeft de minister zijn personeel dan niet verdedigd? Laat het hem koud, is hij onverschillig? We zijn ook boos dat het kabinet van de minister ons verkeerd heeft ingelicht.’

‘Of gaat het om een symbooldossier waarbij N-VA meer greep probeert te krijgen op het openbaar ambt?’, vraagt Hamelinck zich af. ‘We vragen ons namelijk af wat gezagsfuncties nu juist zijn. Oefenen de ambtenaren van Financiën gezagsfuncties uit? En die van Buitenlandse Zaken? Van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken? De inspectiediensten en controlediensten? Zo’n aanpak is gewoon onverantwoord.’

ACV Openbare Diensten zal vanaf begin september ‘alle nodige acties ondernemen om de regeringsbeslissing tegen te houden. De minister van Ambtenarenzaken slaagt er duidelijk niet in om een geloofwaardig beleid te voeren tegenover zijn personeel’, vindt Hamelinck. ‘Het verhaaltje dat men het personeel z’n fierheid wil terug geven, klopt al lang niet meer. Premier Michel, schaf gerust de post van minister van Ambtenarenzaken af. Dat is de beste besparing voor het land.’

‘Meer werkende armen’

ACV Openbare Diensten is uiteraard niet de enige vakbond die teleurgesteld is na het akkoord van vannacht, maar wel de vakbond met de voorlopig meest forse reactie. Volgens de ACLVB mist deze regering ‘haar ultieme kans om de krijtlijnen voor een redelijke en rechtvaardige vermogensfiscaliteit uit te stippelen’.

En uiteraard kwam ook vanuit de oppositie forse reacties. SP.A voorspelt dat de groep ‘werkende armen’ nog groter zal worden. En bij Groen klinkt het dat ‘hiermee de roep naar fiscale rechtvaardigheid niet [zal] verdwijnen’.