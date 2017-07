Vicieuze cirkel van oorlog, armoede en cholera in Jemen

In Jemen lijden bijna twee miljoen kinderen aan ‘acute ondervoeding’, waarschuwt de VN. Volgens de landenorganisatie zit het land in een vicieuze cirkel van oorlog, armoede en cholera, waardoor het zich nu ‘op de rand van een hongersnood’ bevindt.

Een delegatie van hooggeplaatste medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Unicef en het Wereldvoedselprogramma (WFP) slaakt de alarmkreet na een driedaags bezoek aan Jemen.

Daar is al meer dan twee jaar lang een zware oorlog aan de gang, en daarbovenop is het land sinds april ook getroffen door een cholera-epidemie die al meer dan 1.900 mensenlevens geëist heeft. Er zijn ook 368.000 mogelijke choleragevallen gemeld - het meeste ooit wereldwijd. Tegen eind dit jaar kunnen dat 600.000 gevallen zijn, waarschuwde het Internationaal Comité van het Rode Kruis zondag.

‘Geen idee wanneer volgende maaltijd is’

‘Het land staat op de rand van een hongersnood: meer dan 60 procent van de bevolking heeft geen idee waar ze hun volgende maaltijd zullen vinden’, aldus de WHO-, Unicef- en WFP-topmannen Tedros Adhonom, Anthony Lake en David Beasley. ‘Bijna 80 procent van de kinderen heeft nood aan onmiddellijke humanitaire hulp - zowat twee miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding.’ De drie bezochten Aden, de voorlopige hoofdstad van de regering die erkend wordt door de internationale gemeenschap, en Sanaa, de hoofdstad die in rebellenhanden is.

Foto: AFP

Door die ondervoeding zijn kinderen vatbaarder voor cholera, en de ziektes zorgen net voor meer ondervoeding. De toplui van de drie betrokken organisaties spreken daarom van een ‘vicieuze cirkel’.

Om de ziekte onder controle te krijgen, is geld nodig. ‘Maar de overheid in Jemen is afwezig. Ze bestaat gewoon niet meer’, zegt Stephen Anderson van het Wereldvoedselprogramma . Sinds september 2016 is de regering gestopt met de lonen te betalen van overheidspersoneel. Zo’n 1,2 miljoen ambtenaren, vaak in sociale sectoren, kunnen niet meer werken. ‘Grote hulporganisaties en ngo’s proberen het gat op te vullen, maar er is niet genoeg geld om aan de nood tegemoet te komen’, zegt hij.

Oorlog

De verwoestende oorlog in Jemen heeft de infrastructuur vernield. De waterbronnen zijn vervuild en miljoenen mensen zijn op de vlucht en verloren hun bestaansmiddelen. Er wonen 27 miljoen mensen in het land en volgens de Verenigde Naties verkeren 19 miljoen van hen in nood. Bijna twee derde van de bevolking is niet zeker voldoende voedsel te hebben om te overleven.

In deze oorlog nemen de regeringstroepen, gesteund door een Arabisch militaire coalitie geleid door Saoedi-Arabië, het op tegen de Houthi-rebellen. Die laatsten worden beschuldigd van banden met Iran te hebben. Al meer dan 8.000 mensen zijn omgekomen, en 44.500 anderen raakten gewond. Er werden al zeven wapenstilstanden onderhandeld door de VN, maar die hielden niet lang stand. Zolang de Houthi-rebellen en de Arabische coalitie met elkaar blijven vechten, is het voor hulporganisaties dweilen met de kraan open.