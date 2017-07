Premier Michel nodigt zijn ministers uit op Tomorrowland

Omdat ze ‘zo hard gewerkt hebben’ nodigt premier Charles Michel (MR) al zijn ministers uit om samen met hem vrijdagavond naar het festival Tomorrowland te gaan.

‘Ik heb gisteren al mijn collega’s laten weten dat, omdat we zo hard gewerkt hebben, ik het plezier heb hen uit te nodigen om vrijdagavond samen naar Tomorrowland te gaan.’ Nu het zomerakkoord van de federale regering beklonken is, nodigt Michel al zijn ministers uit om dat samen met hem te gaan vieren op de wei van Tomorrowland. Welke ministers van plan zijn op de uitnodiging van de minister in te gaan, is nog niet gekend.

Vorige week bezocht ook Koning Filip de festivalweide in Boom, net zoals Open VLD-partijvoorzitster Gwendolyn Rutten. Zij wenst de ploeg van Michel in ieder geval veel plezier. ‘Work hard, play hard’, aldus Rutten.