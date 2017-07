WK ZWEMMEN. Timmers met goed gevoel naar halve finales op 100m: “Finale moet mogelijk zijn”

Pieter Timmers heeft zich woensdagmorgen met een dertiende tijd geplaatst voor de halve finales van de 100m vrije slag op de wereldkampioenschappen zwemmen in Boedapest (groot bad). Timmers, vice-olympisch kampioen op deze afstand, klokte een tijd van 48.67. Hij kwam niet in de buurt van zijn Belgisch record van 47.80.

Timmers finishte in zijn reeks als vierde, en moest bang afwachten hoe de tegenstanders in de andere reeksen het er van af brachten. Dat viel mee voor de Limburger. Timmers plaatste zich alse dertiende (op een totaal van zestien) voor de halve finales.

Pieter Timmers reageerde na afloop op zijn dertiende plaats. “Dit geeft een goed gevoel. Ik verwacht dat ik nog sneller kan, want ik kon niet versnellen in de laatste 50 meter zoals normaal. De finale halen moet zeker mogelijk zijn. In de reeksen vanochtend zaten nog een aantal kleine foutjes en ook mijn tweede 50 m waren nog ver van optimaal. Het geeft in ieder geval het nodige vertrouwen en ik heb het gevoel dat ik nog kan groeien in dit toernooi. Ik heb de voorbije dagen goed kunnen rusten en voel mij dus fit genoeg om snellere races te kunnen afleveren. Als ik straks in de buurt kan komen van een lage 48 moet een finale haalbaar zijn.”

De snelste tijd was voor de Australiër Cameron McEvoy in 47.97. Later woensdag (om 17u30) zwemt Timmers zijn halve finale. Timmers komt in Boedapest op drie afstanden in actie. Hij werd eerder al uitgeschakeld in de reeksen van de 200m vrije slag. Vrijdag betwist hij de reeksen van de 50m vrije slag.

De andere Belgen in Boedapest Kimberly Buys en Louis Croenen konden nog niet schitteren. Buys werd uitgeschakeld in de halve finales van de 100m vlinderslag, Croenen in de reeksen van de 200m vlinderslag.

VS zwemt wereldrecord op 4x100 gemengde wisselslag

Even later zwommen de Verenigde Staten een wereldrecord in de reeksen van de 4x100m gemengde wisselslag. Het gemengde viertal, bestaande uit mannen en vrouwen, zwom een tijd van 3:40.28. Ryan Murphy, Kevin Cordes, Kelsi Worrell en Mallory Comerford vertegenwoordigden het Amerikaanse team. Het vorige wereldrecord stond op naam van Groot-Brittannië (3:41.71), gezwommen op het WK in Kazan in 2015.