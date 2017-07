Nieuwe Waalse regering telt één minister minder

De nieuwe Waalse regering zal zeven ministers tellen, één minder dan de vorige. Dat zeggen partijvoorzitters Olivier Chastel (MR) en Benoît Lutgen (CDH) op de RTBF en RTL. Als grootste partij zouden de liberalen de nieuwe minister-president leveren.

De nieuwe Waalse regering van MR en CDH zal zeven ministers tellen. Dat is er een minder dan de vorige onder Paul Magnette (PS). Dat bevestigden Chastel en Lutgen vanochtend in de Franstalige media. Wie de ministers precies zullen zijn, is nog niet gekend. Lutgen en Chastel verdeelden de posten wel al onder elkaar: de liberalen leveren vier van de zeven ministers, de christendemocraten de overige drie.

MR levert minister-president

De MR zal als grootste partij in de regering de nieuwe minister-president leveren. Normaal wordt later vandaag bekendgemaakt wie dat wordt. De liberaal moet Paul Magnette vervangen, die al aankondigde zijn zitje in het Waals parlement op te geven om zijn burgemeesterssjerp van Charleroi opnieuw op te nemen.

Naast het minister-presidentschap trekt de MR ook de portefeuilles Economie en Industrie, Werk en Vorming, Begroting en Financiën, Energie en Klimaat en Lokale Besturen en Grotestedenbeleid naar zich toe. De liberalen nemen verder ook nog Huisvesting, Sportinfrastructuur en Luchthavens voor hun rekening.

De drie CDH-ministers krijgen de posten van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Milieu en Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Ambtenarenzaken.

Krapste meerderheid ooit

Samen beschikken MR en CDH over 38 van de 75 zetels in het Waals parlement, de krapst mogelijke meerderheid. Als de twee partijen hun nieuwe regering door het parlement krijgen, komt daarmee een einde aan de Waalse politieke crisis. Die begon toen Benoît Lutgen aankondigde niet langer met de PS te willen regeren. Dat geldt ook voor Brussel en de Franse Gemeenschap, maar daar hebben MR en CDH de steun nodig van Ecolo en/of Défi. En die krijgen ze – nog – niet.