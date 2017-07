Met insecticide besmette eieren vernietigd

Een aantal Vlaamse pluimveebedrijven is door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) tijdelijk gesloten, nadat er fipronil in de eieren was gevonden.

Fipronil is een insecti­cide dat in vlooienbandjes van katten en honden zit. Het is ook een insecticide tegen bloedluisziekte bij leghennen, maar het gebruik daarvan is verboden. Over hoeveel bedrijven het gaat, wil het voedselagentschap niet zeggen, maar er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. Dat de eieren uit de handel worden gehouden, is ‘omdat fipronil niet in eieren mag zitten’.

Winstbejag

De oorzaak van de vervuiling zou volgens het Antwerpse parket bij het bedrijf Poultry-Vision uit Weelde liggen. Dat levert producten tegen pluimveeziekten. De 46-jarige zaakvoerder wordt ervan verdacht­ fipronil te hebben vermengd met een middel voor bloedluisbestrijding dat wél is toegestaan – Dega-16, een natuurlijk product dat bestaat uit menthol en eucalyptus.

Volgens het parket deed het bedrijf dat uit winstbejag. De bedrijfsleider werd vorige week aangehouden, maar onder voorwaarden weer vrijgelaten. Hij is in verdenking gesteld van de invoer en verkoop van anti­parasitaire middelen.

De sector maakt zich zorgen over de imagoschade voor de pluimveesector. ‘Dit is onverantwoordelijk gedrag dat veel schade veroorzaakt voor de sector’, zegt Wouter Wytynck van de Boerenbond.