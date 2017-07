Bolt leidt Jamaicaanse selectie op WK atletiek

De superster van de sprint, Usain Bolt, die afscheid neemt op het WK in Londen (4-13 augustus), leidt de Jamaicaanse selectie die dinsdag werd bekendgemaakt door de plaatselijke atletiekfederatie. De Jamaicaanse equipe telt 59 leden. Bolt gaat in Londen voor een twaalfde wereldtitel.

De 30-jarige Bolt komt in de Britse hoofdstad in zijn laatste grote competitie uit op de 100m en de 4x100m. Naast Bolt verdedigt ook Danielle Williams haar wereldtitel op de 100m horden. Elaine Thompson, tweevoudig medaillewinnares op de Spelen in Rio (100m en 200m), en Omar McLeod, olympisch kampioen op de 110m horden, maken eveneens deel uit van de selectie.

Ten slotte is het ook uitkijken naar de prestaties van Hansle Parchment (110m horden), O’Dayne Richards (polsstokspringen), Shericka Jackson (400m), Fedrick Dacres (discuswerpen) en Stephanie-Ann McPherson (100m).