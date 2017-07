Gehypete persconferentie PSG baart een muis: “We spreken niet over Neymar”

Zowat de hele voetbalwereld zat dinsdag even op het puntje van zijn stoel. PSG én Barcelona zouden tussen net voor middernacht een persconferentie houden. Zou de transfer van de Braziliaanse sterspeler Neymar voor een recordbedrag (222 miljoen euro) naar PSG afgerond zijn? Nee hoor, de persconferentie was een maat voor niets. PSG-trainer Unai Emery weigerde te antwoorden op de geruchten.

De journalisten zouden gevraagd zijn om geen vragen te stellen over een mogelijke transfer van Neymar naar PSG... maar uiteraard was het meteen prijs voor Unai Emery. Een Spaanse journalist vroeg hem naar de mogelijke komst van Neymar, maar de Spanjaard weigerde te antwoorden. “Op dit moment spreken we enkel over het heden, en onze match van woensdag tegen Juventus. Als we een nieuwe speler mogen verwelkomen in de toekomst, zullen we daar ten gepaste tijde over spreken”, klonk het kort.