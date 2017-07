Bom van 400 miljoen onder Belgisch voetbal

Als Europa besluit dat de Belgische overheid haar voetbalclubs onrechtmatig heeft gesubsidieerd, riskeren die 400 miljoen euro te moeten terugbetalen.

Een fiscale maat­regel die de Belgische voetbalclubs de voorbije negen jaar meer dan 400 miljoen euro heeft opgeleverd, riskeert als een boemerang in hun gezicht terecht te komen. De Belgische overheid meldde de steunmaatregel nooit aan bij Europa, waardoor die als onwettig kan worden beschouwd. ‘In het slechtste geval moeten de clubs die “onrechtmatige staatssteun” volledig terugbetalen’, concludeert Dimitri Thijskens die zijn masterscriptie aan de KU Leuven aan de gunstmaat­regel wijdde.

Sinds 2008 worden voetbal-, basketbal- en volleybalclubs voor 80 procent vrijgesteld van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Dat is het belastinggeld dat elke werkgever afhoudt op het loon van zijn werknemers. Het ­gevolg is dat Belgische clubs veel hogere nettolonen kunnen betalen dan de concurrenten in de buurlanden. Vorig seizoen spaarden de clubs zo’n 60 miljoen euro uit. Zeventig procent komt ten goede aan de eersteklassers en veertig procent gaat naar de Grote Vijf – Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, Racing Genk en Standard. Dat komt omdat die clubs de hoogste lonen betalen.

Jeugdwerking

De wet kwam er omdat parlementsleden iets wilden doen tegen de toevloed van middelmatige buitenlanders in de nationale competitie. Tot 2008 werden buitenlandse spelers belast tegen een tarief van 18 procent, terwijl voor Belgische spelers de volle pot moest worden betaald. Om die discriminatie weg te werken, beslisten parlementsleden om alle sportclubs vrij te stellen van 80 procent van de bedrijfsvoorheffing.

Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moest het uitgespaarde geld gedeeltelijk geïnvesteerd worden in de jeugdwerking. Clubs konden er jeugdtrainers mee betalen, of het loon van spelers jonger dan 23 jaar.

Negen jaar later hebben de clubs zo veel geld kunnen uitsparen. ‘Het gaat over minstens een half miljard euro voor alle sportclubs samen, en 400 miljoen euro voor de voetbalclubs’, zegt Dimitri Thijskens.

Maar het beoogde doel – jong Belgisch talent meer kansen geven en de toevloed van goedkope buitenlanders stoppen – is niet volledig bereikt. ‘Er staan weliswaar meer jeugdtrainers op de loonlijst van de clubs, maar het aantal buitenlanders blijft stijgen’, stelde Thijskens vast. Van 50 procent buitenlanders in 2008 ging het naar 60 procent vandaag.

Wachten op een klacht

En er is nog een ander pijnpunt De Belgische overheid verzuimde de gunstmaatregel voor de sportclubs aan te melden bij de Europese overheid, waardoor die de facto onwettig is. ‘Bizar, aangezien de Belgische overheid dat wel deed voor soortgelijke regelingen voor onderzoekers en bij nacht- en ploegenarbeid – waarna die regelingen op vraag van Europa zelfs lichtjes werden bijgeschaafd’, zegt Thijskens. ‘Het volstaat dat een buitenlandse voetbalclub een klacht indient bij de Europese Commissie. De Commissie moet dan een onderzoek instellen.’ De Duitse Bundesliga stelde zich enkele jaren geleden al ernstige vragen over de Belgische regeling.

Als Europa straks zou besluiten dat de Belgische overheid haar sportclubs onrechtmatig gesubsidieerd heeft, riskeren de clubs 400 miljoen euro te moeten terugbetalen. Voor Anderlecht alleen zou het gaan om 70 miljoen euro. Ter vergelijking: het jaarbudget van paars-wit bedraag 45 miljoen.