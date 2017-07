Wallonië vaart rechtser dan ooit

In de tijd die hen rest, willen het CDH en de MR Wallonië ‘versterken’ met een ‘historisch’ en opvallend liberaal regeerakkoord .

Voor het eerst in dertig jaar zal het Waals Gewest bestuurd worden zonder de PS. En dat ook zonder verkiezingen. ­Alleen al daarom beleefden CDH-voorzitter Benoît Lutgen en zijn ­liberale collega Olivier Chastel (MR) gisteren hun moment de gloire, ruim vijf weken nadat de eerste de coalitie met de socialisten had opgeblazen.

Zichtbaar trots stelden Lutgen en Chastel in het Waals Parlement hun regeerakkoord voor, een 34 pagina’s tellend werkstuk dat gretig citeert uit het klassieke liberale receptenboek: minder overheid, de belofte om de financiële teugels strak te houden, wat symbolische lastenverlagingen en last but not least de focus op werk – inclusief een batterij maatregelen om langdurig werkzoekenden te activeren.

Ja, er is ook een sociaal luik aan het regeerakkoord, net als een lijvig luik ‘deugdelijk bestuur’, maar niemand kan ontkennen dat het sinds mensenheugnis linkse Wallonië met dit beleid een afslag naar rechts neemt.

Redelijk ongezien

De reacties zijn navenant: de bedrijfsleiders juichen het kmo-vriendelijke beleid toe, PS en Ecolo hekelen het ‘magere, vage en weinig ambitieuze’ regeer­akkoord. ‘Het surrealistische discours van de nieuwe coalitie is niet geruststellend voor de toekomst van het gewest, dat nood heeft aan ernstige en strikte leiders’, zei Elio Di Rupo. De goede dingen die erin zitten, meent de PS-voorzitter, zijn in gang gezet door zijn ministers.

De Waalse gewest- en de Franse gemeenschapsregering hebben nu een andere samenstelling – redelijk ongezien. Zowel in de Franse gemeenschapsregering als in de Brusselse regering krijgt Lutgen immers geen alternatieve meerderheid op de been, en blijft de PS dus (voorlopig) aan boord. ‘De deur blijft openstaan, we praten verder’, bezwoer Lutgen gisteren.

Naar alle waarschijnlijkheid maakt de nieuwe coalitie vandaag de namen van de ministers bekend. De MR mag de minister-president leveren. De voorbije ­dagen deden de namen van Chastel, Jean-Luc Crucke, Pierre-Yves Jeholet en ook Willy Borsus (federaal minister, red.) de ronde. Eenmaal de ploeg is samengesteld, moet de nieuwe meerderheid een motie van wantrouwen indienen in het parlement, om de huidige regering uit het zadel te wippen. Vrijdag kunnen de eedaflegging en de stemming over het vertrouwen volgen. De MR-CDH-coalitie heeft een uiterst nipte meerderheid.