Kilian Goffaux en Robin Casse hebben dinsdag op de Wereldspelen in Wroclaw brons veroverd in de acrobatische gymnastiek (paar). Het is voor de Belgische delegatie de vijfde medaille van de dag, de zestiende in totaal.

Kilian Goffaux en Robin Casse kwamen in de finale tot een totaalscore van 28.550. Winnaar Duitsland (29.310) en Rusland (29.090) gingen het Belgische duo nog vooraf.

Het is de zestiende medaille in totaal voor de Belgische delegatie met vijf gouden, acht zilveren en drie bronzen medailles. Dinsdag werden al vijf medailles behaald dankzij het goud van Bart Swings op de 10 kilometer aflossingskoers in het skeeleren, het zilver van Sandrine Tas in dezelfde discipline als Swings, het zilver van oriëntatieloper Yannick Michiels in de sprintcompetitie en het brons voor de korfballers en de acrobatische gymnasten. Voor Swings was het zijn derde medaille. Hij zorgde eerder voor goud op de 20 km afvallingskoers en zilver op de 1.000m. De teller van Tas staat op zes plakken (1x goud, 4x zilver, 1x brons).

De overige medailles gingen naar muurklimster Anak Verhoeven in de leadcompetitie (goud), het 4x25m estafetteteam popdragen (goud), het vrouwelijk petanqueteam (zilver) en de acrogymnasten Lore Vanden Berghe en Noemie Lammertyn (zilver).

