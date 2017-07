Cleveland Cavaliers officialiseert komst van Derrick Rose

Derrick Rose zet zijn loopbaan voort bij Cleveland Cavaliers. De 28-jarige pointguard bereikte dinsdag overeenstemming met de ploeg van superster LeBron James, die afgelopen seizoen in de finale van de NBA moest buigen voor Golden State Warriors. Een jaar eerder waren de rollen omgedraaid en pakten de Cavaliers de titel.

Rose kwam afgelopen seizoen uit voor New York Knicks, waarmee hij de play-offs miste. Een knieblessure maakte een voortijdig einde aan het seizoen van Rose, die de afgelopen jaren toch al werd geplaagd door fysieke problemen. De Amerikaan speelde eerder zeven jaar voor Chicago Bulls. Hij werd in 2011 gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA.

Bij Cleveland moet Rose Kyrie Irving vervangen. Irving heeft om een transfer gevraagd omdat hij niet langer in de schaduw wil staan van sterspeler LeBron James. Rose sprak eerder met vertegenwoordigers van LA Lakers, maar wil naar de ‘Cavs’ omdat hij in Cleveland zeker om de titel speelt. “Ik wil voor het kampioenschap gaan, dat is het enige wat telt voor mij”, zei Rose. “Ik kijk er naar uit om hier aan de slag te gaan.”