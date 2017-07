Roemenië laat Nalan Oral vrij

De Turks-Koerdische activiste Nalan Oral (37), die politiek vluchteling is in ons land, werd gisteren vrijgelaten in Roemenië. Ze zat er 17 dagen opgesloten.

Ik heb natuurlijk meteen naar mijn dochtertje gebeld. Zij is zo bang geweest. Ze zei: “Mama, ik wacht op jou.” Als ik straks terug ben in België, zullen we een andere vakantiebestemming uitzoeken. Misschien in Spanje of Italië. We zijn daar met ons gezin echt aan toe’, zei Nalan Oral (37) gisteravond, aan de telefoon vanuit Timisoara. Ze zat daar 17 dagen opgesloten, nadat de Roemeense politie haar had aangehouden op basis van een Turks aanhoudingsbevel dat door Interpol werd verspreid. Gisteren besliste een rechter in hoger beroep in de hoofdstad Boekarest om haar vrij te laten.

Interpol had het aanhoudingsbevel al snel uit zijn systeem geschrapt, onder meer na protest van België. Want Nalan Oral is een Turks-Koerdische vrouw die in 2012 het statuut van politieke vluchteling kreeg in ons land. De bescherming die ze in België geniet, strekt zich volgens het internationaal recht ook uit over alle landen die lid zijn van de Europese Unie.

Nachtmerrie

‘Het was een nachtmerrie’, zegt ze over haar aanhouding. ‘Ik ben meerdere keren voor de rechtbank moeten verschijnen. Een van de rechters zei dat ik niet kon bewijzen dat ik een vluchteling ben. Het staat nochtans in mijn reispas. De volgende keer accepteerde ze het wel, maar de Turkse ambassade wou niet dat ik vrijkwam. Maar Roemenië is een EU-lidstaat en moet me tegen Turkse vervolging beschermen!’

Gelukkig besliste de hoogste rechtbank in Boekarest er anders over. Haar vriend, Rusto Tunc, is net twee dagen terug in België, samen met hun kinderen. ‘Ze hadden ons gezegd dat we tot het eind van de maand geduld moesten oefenen. Ik ga haar zo snel mogelijk ophalen.’

Oral en Tunc waren begin juli op weg naar de Zwarte Zee in Bulgarije, waar ze hun vakantie wilden doorbrengen met hun kinderen. Dicht bij Turkije, om hun familie eindelijk terug te zien. ‘Ik heb mijn moeder en mijn zus al zes jaar niet meer gezien’, zegt Nalan. ‘Het zal voor een andere keer zijn. Misschien kunnen ze volgend jaar naar Brussel komen?’