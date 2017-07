Flore Stappers heeft dinsdag op de Summer Deaflympics 2017, het grootste sportevenement voor doven en slechthorenden, geen gooi kunnen doen naar eremetaal. De grootste Belgische medaillehoop liep in het Turkse Samsun tijdens haar halve finale op de 100m een hamstringblessure op. “Ik ben ontroostbaar”, reageerde Stappers via haar Facebookpagina.

Stappers zette in de reeksen met 12.50 de snelste chrono neer. In de halve finales realiseerde de 22-jarige West-Vlaamse de vierde tijd (12.59), maar tijdens de sprint sloeg het noodlot toe en begon ze met pijn in de hamstrings te trekkebenen. Na overleg met Hans Van Alphen, gelegenheidskinesist van het Belgian Deaflympic Team, besloot Stappers de finale niet te lopen.

“Woorden zijn moeilijk te vinden”, opende Stappers haar emotionele Facebookbericht. “Ik had het allemaal al in mijn hoofd gestoken. Ik had zelfs al een foto uitgekozen waarop het geluk af te lezen is omdat ik in de finale ben geraakt, om ons kleine Belgenlandje op de kaart te zetten. Helaas heeft het lot anders beslist. Vanmorgen heb ik samen met Hans Van Alphen beslist om een streep door mijn deaflympische droom te trekken Videobeelden razen voor mijn ogen, vragen spoken door mijn hoofd: waarom ik, waarom dit moment, waarom mijn hamstring, waarom...? Ik zal het antwoord nooit weten. Ik ben Ontroostbaar. Moge de beste winnen.”

“Na 40m is er iets in de hamstring van Flore geschoten. We kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen of het een verrekking of een scheur is”, verklaarde Van Alphen. Stappers, die ook nog op de 200m in actie moest komen, komt in Samsun niet meer in actie. Ze behaalde vorig jaar zilver (200m) en brons (100m) op het WK. Ze is ook de vice-Europees kampioene op beide afstanden.

Nog op dinsdag eindigde Jean-Pierre Fauconnier op de 21e plaats in de puntenkoers. De 34-jarige uit La Louvière werd in de derde ronde meegesleurd in een val en fietste de hele wedstrijd achter de feiten aan. Voor “Jempi”, die ook de wegrit, tijdrit en 1.00m sprint afwerkte, zitten de Deaflympics erop.

Na het forfait van Stappers komt enkel nog Gilles Naniwe in actie. Hij loopt zaterdag (6u30 Belgische tijd) de marathon.