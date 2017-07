PS: ‘Dun en vaag regeerakkoord zonder ambitie’

‘Na een crisis van vier weken, die Wallonië heeft lamgelegd, komen MR en CDH met een dun en vaag akkoord zonder ambitie. Dat allemaal voor dit resultaat’, zo reageert de PS dinsdag op het kersverse regeerakkoord van de nieuwe Waalse regering van MR en CDH.

Dat de PS het nieuwe regeerakkoord afbrandt, zal weinigen verbazen. De manier waarop de partij een maand geleden door coalitiepartner CDH aan de kant werd geschoven, verklaart waarom er nu geen applaus klinkt op de PS-banken.

‘De belangrijkste hervormingen waren al in volle voorbereiding in de vorige regering met PS en CDH. Dat geldt ook voor de diepgaande hervorming van de economische instrumenten, getrokken door Jean-Claude Marcourt, en voor de afschaffing van het kijkgeld door Christophe Lacroix’, zegt PS-voorzitter Elio Di Rupo. ‘Meneer Lutgen kende die hervormingen. Hij eigent zich het werk toe dat geleverd werd door anderen. Het CDH lijkt de strategie van de koekoek toe te passen’, stelt de PS-voorzitter.

Volgens Di Rupo heeft Lutgen de politiek aan Franstalige kant ‘gedestabiliseerd’. Lutgen wil volgens Di Rupo ook pluimen op zijn hoed steken voor werk dat eigenlijk is gedaan door PS-ministers. ‘En op andere vlakken verwerpt hij dingen die hij enkele weken geleden nog zelf verdedigde. Dat is een schizofrene houding’, stelt Di Rupo.

Toekomstzorgen

De PS maakt zich zorgen over de toekomst van Wallonië. ‘Het surrealistische discours van de nieuwe coalitie is niet geruststellend voor de toekomst van het gewest dat nood heeft aan ernstige en strikte leiders’. Volgens Di Rupo zullen vooral de inwoners van Wallonië ‘verliezen door de politieke manoeuvres van het CDH’.

PS-fractieleider in het Waals parlement, Christophe Collignon, van zijn kant vreest voor de institutionele verlamming van bepaalde dossiers die zowel behandeld worden in het Waals parlement als in het parlement van de Franse Gemeenschap.