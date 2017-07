De Belgische korfbalploeg heeft dinsdag de bronzen medaille veroverd op de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw. België was door de nederlaag in de halve finales veroordeeld tot de kleine finale en won die overtuigend met 24-9 tegen Duitsland. Het is de tweede bronzen medaille voor de Belgische delegatie in Wroclaw, de vijftiende medaille in totaal.

In de halve finales verloren de Belgische korfballers verrassend met 18-22 tegen het lager geplaatste Chinese Taipei en zagen zo een finale tegen Nederland door de neus geboord worden. Dinsdag wonnen ze wel makkelijk de kleine finale tegen Duitsland, waardoor ze toch het brons in de wacht konden slepen.

De Belgische korfbalploeg, die gecoacht werd door Steven Mijnsbergen, bestond uit Karen Van Camp, Shiara Driesen, Stephanie Versele, Julie Caluwe, Zahra Verhoeven, Saar Seys, Patty Peeters, Jesse De Bremaeker, Nick Janssens, Brent Struyf, David Peeters, Yani Janssens, Jarni Amorgaste en Jari Hardies.

Korfbalcoach Mijnsbergen: “Gedaan wat we moesten doen”

“We hadden wat goed te maken en dat hebben we gedaan”, zei Mijnsbergen, doelend op de verrassende nederlaag in de kruisfinale tegen Taiwan. “Deze wedstrijd was makkelijker dan verwacht. Maandag was ons schotpercentage gewoon beneden de maat. Normaal zijn we van hetzelfde niveau als Taiwan.”

Volgens Mijnsbergen is het verschil tussen Nederland en de achtervolgende korfballanden alleen maar toegenomen. “Het is de strijd van echte profs tegen amateurs, die naast hun sport nog studeren of voltijds werken. De structuur is bij ons er niet naar om dat verschil goed te maken.”

In Wroclaw namen de in het zwart spelende Belgian Diamonds afscheid van twee routiniers: Jesse de Bremaeker (30) en Nick Janssens (27). Mijnsbergen: “De Bremaeker heeft last van zijn heupen en Janssens wil gewoon minder spelen. Die jongens zijn niet zo maar te vervangen. Daar moeten we hard aan werken.” De Bremaeker was dinsdag goed voor zeven treffers, Janssens voor vijf.

Vijftiende medaille

Het is de vijftiende medaille in totaal voor de Belgische delegatie met vijf gouden, acht zilveren en twee bronzen medailles. Dinsdag werden al vier medailles behaald dankzij het goud van Bart Swings op de 10 kilometer aflossingskoers in het skeeleren, het zilver van Sandrine Tas in dezelfde discipline als Swings en het zilver van oriëntatieloper Yannick Michiels in de sprintcompetitie.

Voor Swings was het zijn derde medaille. Hij zorgde eerder voor goud op de 20 km afvallingskoers en zilver op de 1.000m. De teller van Tas staat op zes plakken (1x goud, 4x zilver, 1x brons).

De overige medailles gingen naar muurklimster Anak Verhoeven in de leadcompetitie (goud), het 4x25m estafetteteam popdragen (goud), het vrouwelijk petanqueteam (zilver) en de acrogymnasten Lore Vanden Berghe en Noemie Lammertyn (zilver).