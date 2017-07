Grote brand in appartementsgebouw in Ieper: ‘Plots zagen we vlammen bij de buren’

Er is dinsdagnamiddag een zware brand uitgebroken in Residentie De Sterre, een appartementsgebouw op de hoek van de Narcissenlaan en de Tulpenlaan in Ieper.

De brand in het appartementsgebouw achter het station is op de benedenverdieping ontstaan. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet duidelijk. Er is vooral sprake van hevige rookontwikkeling.

De brandweer en het Rode Kruis kwamen massaal ter plaatse. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. ‘Plots zagen we vlammen bij de buren’, verklaarde een van hen.

Voorlopig is het niet duidelijk of er gewonden vielen door de brand.

Hou de omgeving van de Tulpenlaan (achter het station) in #Ieper vrij voor de hulpdiensten. #Brand — Kevin White (@Whitepops) 25 juli 2017

Dadelijk meer.

Foto: bvdb

Foto: bvdb