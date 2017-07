Poolse president ondertekent deel van omstreden justitiehervorming

De Poolse president Andrzej Duda heeft dinsdag een onderdeel van de omstreden justitiehervorming van de conservatieve regering goedgekeurd. Daags voordien had de president nochtans verrassend een veto uitgesproken tegen een eerste deel van hervorming.

President Duda zette zijn handtekening onder een wettekst die de hervorming van de algemene rechtbanken regelt. Zo is onder meer vastgelegd dat de minister van Justitie de leiders van de lagere rechtbanken in Polen kan aanduiden of ontslaan.

‘De tekst is ondertekend en zal in werking treden’, zo deelde Pavel Mucha, vicevoorzitter van de kanselarij, mee aan de Poolse radio. Hij benadrukt ook dat het gaat om een belangrijke hervorming voor de Poolse burgers.

Maandag had Duda nog zijn veto gesteld tegen twee andere onderdelen van de hervorming, die betrekking hebben op het opperste gerechtshof en op een nationale raad die toeziet op de onafhankelijkheid van het gerecht. Daarmee gaf hij gehoor aan de bezwaren van de Europese Commissie en van duizenden protesterende Polen.

De EU vreest dat de onafhankelijkheid van het gerecht in Polen in het gedrang wordt gebracht, omdat de regering een te grote invloed zou krijgen op de rechterlijke macht.