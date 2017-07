“Real Madrid betaalt Monaco 180 miljoen euro voor nieuwe spits”

Real Madrid en AS Monaco hebben een principeakkoord over de transfer van Kylian Mbappé. Volgens de toonaangevende Spaanse sportkrant Marca betaalt de Koninklijke liefst 180 miljoen euro voor de Franse aanvaller, die daarmee met voorsprong de duurste voetballer aller tijden wordt.

Real zou in eerste instantie 160 miljoen op tafel leggen. Dat bedrag wordt door de Spaanse kampioen en Champions Leaguewinnaar nadien aangevuld met 20 miljoen aan bonussen.

Kylian Mbappé is al maanden het onderwerp van heel wat transferspeculaties. De 18-jarige spits ontbolsterde vorig seizoen helemaal in de aanval van AS Monaco. In de competitie had de jonge Fransman met vijftien doelpunten en elf assists een groot aandeel in de titel van de Monegasken, waar Youri Tielemans vanaf komend seizoen aan de slag is. Ook in de Champions League schitterde zijn ster. Mbappé trof zes keer raak in negen matchen en strandde met zijn club pas in de halve finales tegen Juventus.

Inmiddels verzamelde de jonge centrumspits (1m78) al vier caps voor de Franse nationale ploeg.

Bij Real Madrid ligt voor Kylian Mbappé een contract van zes seizoenen klaar. De Fransman moet in Bernabeu het vertrek opvangen van Alvaro Morata, die voor 80 miljoen euro naar Chelsea verhuisde.