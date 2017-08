Nederlander gaat Koen Fillet achterna

Herinnert u zich nog de stunt van radiomaker Koen Fillet, die zijn baard liet staan zo lang de regeringsonderhandelingen niet afgerond waren? De Nederlander Thierry Baudet, partijleider van het eurokritische Forum voor Democratie (FvD) heeft het verkwikkelijke plan opgevat Fillets voorbeeld te volgen.

Sinds de Nederlanders vier maanden geleden naar de stembus trokken, proberen VVD, CDA en D66 een nieuwe regering op de been te brengen, eerst met de ChristenUnie, dan met GroenLinks en nu opnieuw met de ChristenUnie. Op dit moment liggen de onderhandelingen stil wegens vakantie, maar op 9 augustus gaan de partijen er weer met frisse moed tegenaan.

Om de heren politici toch wat achter hun veren te zitten, besloot Thierry Baudet om zijn baard te laten staan tot het nieuwe kabinet er is. Baudet is voorzitter van het Forum voor Democratie. De in 2016 opgerichte partij was voordien als denktank één van de bezielers achter het referendum waarbij onze noorderburen het verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne afschoten. De euroscepticus is sinds de verkiezingen één van de twee FvD-verkozenen in de Tweede Kamer.

Ik laat mijn baard staan totdat er een nieuw kabinet is! Post jouw baard met #thierrychallenge en tag @thierry_baudet Een bericht gedeeld door Thierry Baudet | FVD (@thierry_baudet) op 24 Jul 2017 om 2:40 PDT

De oproep van Baudet om zijn voorbeeld te volgen (hashtag #Thierrychallenge) kon op Twitter en Instagram vreemd genoeg al op heel wat steun rekenen. Het controversiële GeenStijl spreekt zelfs al van een opvolger voor de #IceBucketChallenge.

De Nederlandse politicus gaat zo onze Koen Fillet achterna. De Radio1-presentator besloot in januari 2011 om zijn baard te laten staan zo lang er geen federale regering was. Fillet haalde de mosterd zelf dan weer bij de Waalse acteur Benoît Poelvoorde. Na 324 dagen ging de baard van Fillet er - onder internationale belangstelling - af.