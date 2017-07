‘Vroege operaties bij intersex kinderen zijn mensenrechtenschending’

In een nieuw rapport klaagt Human Rights Watch Amerikaanse dokters aan die te vroeg geslachtsoperaties uitvoeren bij jonge kinderen. ‘Er is geen bewijs dat dit medisch gezien nodig of nuttig is.’ Ook het Kortrijkse model Hanne Gaby sprak zich vorige maand nog uit tegen die behandelingen.

‘Je moet laten opereren, want je kind zal getraumatiseerd raken door hoe het er nu uit ziet.’ Nog steeds krijgen ouders van een baby die niet duidelijk jongen of meisje is, het advies om het te laten ‘rechtzetten’. Dit alles gebaseerd op het advies van 1 psycholoog uit de jaren zestig.

Littekens

1 op de 2000 baby’s wordt duidelijk ‘intersex’ geboren. Een intersex kind (vroeger bekend onder de verouderde term hermafrodiet) heeft inwendige of uitwendige geslachtsorganen, chromosomen of geslachtsklieren die niet klassiek mannelijk of vrouwelijk zijn. Kenmerken van beide geslachten zijn soms gecombineerd. In een poging om een typisch of ‘normaal’ biologisch geslacht te maken, gaan dokters de baby’s vaak opereren kort na de geboorte.

Maar daar zijn verschillende problemen mee. Kyle Knight, auteur van het rapport, sprak met 30 intersex volwassen, 2 intersex kinderen, 17 ouderparen en 21 professionals uit de gezondheidssector. ‘We horen dat ouders vaak onder druk gezet worden door dokters’, zegt hij. Bovendien kunnen de kinderen zelf geen toestemming geven. Maar de nadelen van de operatie worden zelden besproken. Het gaat om zenuwschade, incontinentie, littekenweefsels, onvruchtbaarheid, levenslange hormoontherapie of een verstoorde seksualiteit. Knight: ‘de operaties kunnen uitgesteld worden zonder dat dit de veiligheid van patiënten in het gedrang brengt. De psychologische en fysieke gevolgen van die onomkeerbare operaties gaan vaak een leven lang mee.’

Volgens professor pediatrie Susan Stred zijn dringende operaties maar in twee zeldzame gevallen nodig: als er geen functioneel urinekanaal is, of als de geslachtsorganen buiten het lichaam hangen. ‘Alle andere ingrepen zijn bij een jong kind cosmetisch, en niet nodig.’

‘Geen lucht meer’

Het Kortrijkse model Hanne Gaby Odiele (30) werd intersex geboren. Ze ontdekte pas als tiener wat er allemaal operatief gebeurd was op haar. ‘Je voelt wel dat ze je niet als ‘normaal’ beschouwen, als je de hele tijd je broek moet uittrekken bij de dokter. Bij kinderen met een grote neus vragen ze toch ook niet of je het meteen wilt fixen?’ Hanne vindt het helemaal niet zo erg om intersex te zijn, maar wel dat de operaties die het ‘intersexe’ eruit halen, opgedrongen werden aan haar ouders.

Ook de Amerikaanse Ruth (60) was intersex. Na een medisch noodgeval moest ze zelf haar medisch dossier stelen om haar behandelende arts te kunnen inlichten. ‘Ik besefte toen dat het nooit om mij ging, maar om dokters en ouders en anderen niet ongemakkelijk werden van mijn lichaam. Ik wou gewoon zijn hoe de natuur mij had gemaakt.’

Knight: ‘Intersexe kinderen willen dat soort operaties later misschien. Maar dat moet hun keuze zijn.’ Volgens Human Rights Watch is het ook belangrijk om ouders van intersexe kinderen samen te brengen met andere lotgenoten.