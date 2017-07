Slachtoffer dat verpletterd werd onder bus is jonge migrant uit Soedan

Een jonge migrant is zaterdag aan het Brusselse Noordstation overreden door een bus. De chauffeur wist niet dat de tiener zich onder zijn bus had verstopt. Het slachtoffer was afkomstig uit Soedan en niet ingeschreven in ons land. Dat werd bevestigd door het Brusselse parket.

Volgens de eerste vaststellingen had de jongeman, geboren in 1999, zich verstopt onder een bus die richting Calais reed. Hij hoopte allicht van daaruit in Groot-Brittannië te geraken.

Toen de bus vertrok, zou hij een honderdtal meter voortgesleept zijn op de grond voordat hij viel ter hoogte van de Simon Bolivarlaan, vlakbij het Maximiliaanpark. De bus is doorgereden en verpletterde de jongeman. 'Het slachtoffer werd in ernstige toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de late namiddag is overleden', zegt het parket.

De chauffeur van de bus parkeerde zich op een rustplaats op de autosnelweg in Middelkerke nadat de politie hem had gecontacteerd. Hij was niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Na verhoor is de chauffeur weer vrijgelaten. Hij zou zou niet geweten hebben dat iemand onder zijn bus was omgekomen.

Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval loopt verder.

'Omar wou leven'

Het slachtoffer zou afkomstig zijn uit Soedan en was niet ingeschreven in België. Volgens Betty Batoul, een Belgisch-Marokkaanse mensenrechtenactiviste, gaat het om de 17-jarige Omar. 'Hij wou gewoon leven', schrijft ze in een open brief op Facebook. 'Hij was slechts 17 jaar, en kwam naar België in de hoop een beter leven te vinden. Dat lukte niet, dus wou hij naar Groot-Brittannië. Maar zijn reis draaide uit op een drama. Omar zijn dood liet iedereen onverschillig, en dat in Brussel, de hoofdstad van Europa.'

Vluchtelingenorganisaties vrezen al een tijdje voor een tweede Calais ter hoogte van het Maximiliaanpark. Wie de mensen in het park zijn en wat hun plannen zijn, is niet zo duidelijk. Woensdagavond, als Dokters van de Wereld er een consultatieronde houden, zijn er vooral mensen afkomstig uit de Hoorn van Afrika.

Na de vluchtelingencrisis in 2015 heeft ons land alle expertise in huis voor een onthaalcentrum, benadrukken de vluchtelingenorganisaties Vluchtelingenwerk, Dokters van de Wereld en Ciré. De WTC-gebouwen waar twee jaar geleden de pre-opvang plaats vond, zouden ze graag opnieuw geopend zien. ‘We kunnen niet doen alsof deze mensen niet bestaan’, zegt Pierre Verbeeren directeur van Dokters van de Wereld. ‘In Frankrijk is de overheid wakker geworden toen de situatie in Calais en Grande-Synthe niet langer houdbaar was. Vandaag is het Maximiliaanpark nog een beheersbaar probleem. Laten we een Belgisch Calais samen vermijden.’