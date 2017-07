Israël schrapt metaaldetectoren aan Tempelberg

De Israëlische regering heeft na het geweld de afgelopen dagen beslist om niet langer metaaldetectoren te gebruiken aan de ingang van de Tempelberg in Jeruzalem. Ze zullen vervangen worden door ‘slimme veiligheidscontroles’, zo liet het kabinet van premier Benjamin Netanyahu weten.

‘Het Israëlische veiligheidskabinet heeft de aanbevelingen van alle veiligheidsdiensten aanvaard om de inspectie met behulp van metaaldetectoren te vervangen door één op basis van geavanceerde technologieën en andere middelen’, klonk het in de verklaring.

Toen het nieuws over de beslissing zich begon te verspreiden, verzamelden honderden Palestijnen zich aan een van de ingangen van de Esplanade der Moskeeën om te vieren. De site is de op twee na heiligste plaats voor de islam, en ook voor de joden, die ze de Tempelberg noemt, is ze erg belangrijk.

Een van de aanwezige Palestijnen stak vuurwerk af, waarop de Israëlische politie de massa uiteendreef met granaten.

De afgelopen week liep de spanning in Jeruzalem hoog op, nadat Israël metaaldetectoren installeerde om moslims te controleren op de Tempelberg. Het kwam tot geweld, waarbij zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant verschillende doden vielen.

De beslissing om de metaaldetectoren te verwijderen komt er na gesprekken tussen Netanyahu en de Jordaanse koning. Jordanië is de officiële bewaarder van de islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem.