Verdacht overlijden van pas getrouwde Belgische vrouw in Egypte

Een 32-jarige vrouw uit Waregem is vorige week tijdens een vakantie in Egypte in verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Volgens plaatselijke media zit haar 34-jarige echtgenoot in de cel. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk is nog niet op de hoogte van de zaak.

Gregory V. en Sofie D. stapten enkele weken geleden in het huwelijksbootje en vertrokken op reis naar Egypte. Het levenloze lichaam van de vrouw werd volgens lokale media woensdag aangetroffen in hun hotelkamer in Sharm-el-Sheikh. Het slachtoffer kreeg naar verluidt harde slagen te verwerken. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden die klappen precies zouden toegebracht zijn.

De partner van Sofie D. zou door de Egyptische speurders opgepakt zijn. De man uit Waregem zou onder invloed van alcohol zijn kersverse echtgenote zwaar toegetakeld hebben. Volgens lokale media werden bij het slachtoffer ook oudere blauwe plekken vastgesteld.

Buitenlandse Zaken in Brussel bevestigde gisteren tegenover Het Nieuwsblad het overlijden van de vrouw. Dat de man in een Egyptische cel zit, wilde ze niet kwijt.

Gregory V. is geen onbekende voor het gerecht. In het najaar van 2016 moest hij zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor partnergeweld. Toen beweerde de man dat hij zijn leven gebeterd had en alcoholgebruik had afgezworen. Op 7 augustus zou hij in principe opnieuw voor de Kortrijkse strafrechter verschijnen. V. wordt verdacht van weerspannigheid en slagen aan politiemensen.