Oliver Naesen geniet met de ploeg, maar: “Volgende Tour graag wat meer vrijheid”

De Belgische kampioen Oliver Naesen genoot voor aanvang van het na-Tourcriterium van Aalst veel applaus. De superknecht van Romain Bardet - de Fransman werd uiteindelijk derde in de eindstand van de Tour de France - genoot met volle teugen, ook al had hij er een korte nacht opzitten.

“Het was halfzes toen ik mijn bed opzocht. We hadden met de ploeg ook wel iets te vieren. Ondanks het late uur werd er zeker niet veel gedronken. Het was een sober feestje”, lachte Oliver Naesen.

“Ik rijd deze week vier criteriums. Ik hoop zo mijn motor draaiende te houden na de Tour. Ik deed hetzelfde vorig jaar, dus houd ik die lijn verder aan. Nu mag ik wel rondrijden in de kampioenstrui. Dat betekent natuurlijk ook wat meer geld op de rekening. Het was alvast heel plezant dat ik de Tour mocht rijden in dat tricolore shirt. De impact daarvan had ik wel verwacht. Zonder te moeten pochen was mijn populariteit nog voor het BK al aan het aanzwengelen.”

“Mijn eerste ‘echte’ koers wordt die van komende zondag in Londen en dan zijn we weer vertrokken tot op het einde van het seizoen”, vervolgde Naesen. “In de Binckbank Tour werd ik vorig jaar tweede. Daar wil ik eveneens opnieuw schitteren, al zal het niet gemakkelijk worden met een parcours dat een pak lastiger is geworden. Plouay staat ook op mijn programma naast Canada, Parijs-Tours en het wereldkampioenschap. Ik merk steeds dat mijn conditie steeds beter wordt op het einde, terwijl het bij de anderen net iets minder gaat.”

“Ik heb een stressloze Tour achter de rug. Het was mijn taak Bardet te beschermen en te begeleiden. En dat heb ik goed gedaan vind ik van mezelf. Graag had ik natuurlijk meer vrijheid gekregen. Zeker in de etappe naar Salon-de-Provence waar Edvald Boasson Hagen de zege pakte. Maar eerst ga ik nu wat genieten van de na-Toucriteriums. Er zijn hier vanavond een pak supporters en vrienden van mij. Met hen wil ik graag toch nog iets drinken na afloop. Maar ik ga niet overdrijven. Het seizoen is nog lang.”