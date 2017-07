Kernkabinet zet onderhandelingen dinsdagmiddag voort

De vergadering van het kernkabinet is maandag omstreeks 21.30 uur afgerond. De werkzaamheden worden dinsdag om 12.00 uur voortgezet. Dat werd na afloop vernomen in de omgeving van de onderhandelaars.

Het kernkabinet zat sinds 19.30 uur samen op Hertoginnedal, nadat premier Charles Michel een hele dag gesprekken onder vier ogen met zijn vicepremiers organiseerde. Voor aanvang van de vergadering viel al te horen dat er nog veel werk op de plank lag.



Achteraf luidt het dat in de gesprekken vooruitgang is geboekt over fiscaliteit en de structurele hervormingen die de regering-Michel wil doorvoeren op socio-economisch vlak, al is er nog werk aan de winkel, met name op technisch vlak. De regering zou zich nu meer gaan concentreren op het budgettaire werk.

Het is afwachten wanneer de regering de landing inzet. De formele deadline voor de begroting ligt halfweg oktober, wanneer ons land zijn begrotingshuiswerk bij de Europese Commissie moet indienen.

De taks op de effectenrekeningen, premier Michels alternatief voor de meerwaardebelasting van CD&V, blijkt voor de federale regering het grote struikelblok te vormen om tot een groot zomerakkoord te komen. Het sein voor Michel om zijn geliefkoosde methode te hanteren: reculer pour mieux sauter en als het even kan iedereen verrassen – ook qua timing.

Bilaterale gesprekken

Zaterdag brak Michel het kern­kabinet af na onenigheid over de veelbesproken taks en schakelde hij terug op bilaterale gesprekken. Technische werkgroepen hebben de voorbije dagen nieuwe voorstellen becijferd, ook tijdens de nationale feestdag. Omstreeks halfzes gisteravond verzamelde hij zijn topministers opnieuw, iets na tien uur rondde het kernkabinet de vergaderingen af met iets minder knelpunten dan voordien.

‘Een landing zou niet lang meer mogen duren’, luidde het optimistisch. De verscherpte discretieplicht is traditiegetrouw een teken aan de wand. Maar ook traditie is de mantra ‘er is maar een akkoord als er over alles een akkoord is’.

Er ligt veel op tafel, maar de moeilijkheid bestaat erin de juiste puzzel te leggen, zodat elke meerderheidspartij tevreden naar huis kan.