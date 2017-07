Oudjes terroriseren Japanse wegen

Wie op vakantie gaat naar het land van de rijzende zon kan maar beter opletten. De kans dat u in Japan onder de wielen van een wagen komt is groter dan u denkt. Het aantal ongevallen met bejaarden stijgt immers onder invloed van de vergrijzing. Maar ook in Vlaanderen durft het al eens mislopen.

Toegegeven, het is niet altijd de schuld van de senioren zelf. Toch waarschuwen wetenschappers en verkeersinstellingen wereldwijd voor de toenemende leeftijd van bestuurders. Soms is het onverantwoord om nog met de wagen te rijden. Slecht zicht, maar ook neurologische aandoeningen zoals dementie en Parkinson maken het moeilijker voor ouderen om een voertuig te besturen.

Enkele zware ongevallen illustreren dit. In oktober vorig jaar reed een 87-jarige man in op een groepje schoolkinderen in Yokohama. Een zesjarig jongetje overleefde het ongeval niet. Twee andere kindere geraakten gewond. Dit jaar nog, stierf een man in Fukuoka nadat een 74-jarige vrouw hem aanreed na het overschrijden van de middenberm. En zelfs dit weekend stierven er twee 80-jarigen toen hun auto frontaal botste met een zware vrachtwagen in de prefectuur van Gifu.

De vergrijzing eist duidelijk haar tol. Tien jaar geleden veroorzaakte de leeftijdsgroep 75+ nog 7 procent van de ongevallen in Japan. Vandaag de dag is dit al 13 procent.

Strenge testen

Japan probeert het probleem aan te pakken door het invoeren van verkeersproeven op latere leeftijd. Bestuurders ouder dan 75 moeten een cognitieve test doorstaan wanneer ze hun rijbewijs vernieuwen, of wanneer ze bepaalde overtredingen ondergaan. Door het rood licht rijden, of foutief afslaan kan betekenen dat ze de testen moeten afleggen. Als ze niet slagen, wordt hun rijbewijs afgenomen. Volgens het Japanse Nationale Politie Agentschap kunnen er jaarlijks tot 15.000 mensen hun recht op rijden verliezen.

Vrijwillig afstaan

Een andere manier om het probleem te snel af te zijn, is rekenen op het gezond verstand van de Japanse ouderlingen. Verstand, aangepord door financiële voordelen. Zo geven bedrijven kortingen wanneer bejaarde bestuurders hun rijbewijs inleveren. Fastfood producent Mister Donut geeft 20 procent korting, terwijl ex-bestuurders dankzij het stadsbestuur kunnen rekenen op één jaar gratis openbaar vervoer, en nog eens 10 procent korting op taxiritten. Het programma, dat nu twee decennia bestaat, kon alleen al in 2016 345.000 bestuurders overtuigen.

Ook Belgisch probleem

In België zien we eenzelfde evolutie. Volgens cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) is er in de periode 1992-2012 een stijging van 8 procent te merken bij gewonden die ouder dan 75 jaar zijn. Het aantal doden na dertig dagen daalt wel aanzienlijk, met 59 procent in diezelfde periode. Dit is ongetwijfeld te danken aan de verbetering van de medische zorg.

Tegen 2050 zou 22,5 procent van de Belgische bevolking ouder dan 67 zijn. Als deze voorspelling klopt, zullen we in de toekomst mogelijk een stijging zien van het aantal ongevallen waarbij senioren betrokken zijn.