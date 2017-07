Voor die haast is er ook een bijzondere reden. De nieuwe Waalse regering kan zoals geweten slechts rekenen op de allerkleinste meerderheid in het parlement, een meerderheid van 38 op 75 parlementsleden. ...

Voor die haast is er ook een bijzondere reden. De nieuwe Waalse regering kan zoals geweten slechts rekenen op de allerkleinste meerderheid in het parlement, een meerderheid van 38 op 75 parlementsleden. Maar twee parlementsleden, Jacqueline Galant (MR) en Mathilde Vandorpe (CDH), zijn momenteel hoogzwanger en in moederschapsverlof.

Hun aanwezigheid in het Waals parlement is nochtans nodig om de nieuwe regering een meerderheid te geven. CDH en MR houden de adem in. Tussen de indiening van een motie van wantrouwen in het Waals parlement, nodig om de huidige regering-Magnette de wacht aan te zeggen, en het installeren van de nieuwe regering MR-CDH, moet minimum 48 uur liggen. Als in die tijd een baby zijn of haar tijd gekomen vindt, dreigt er een probleem.

Als alles verloopt zoals gepland, ziet de nieuwe Waalse regering vrijdag of zaterdag het daglicht.

Wie wordt minister-president?

Er doen al verschillende scenario’s de ronde voor de samenstelling van die nieuwe regering. Het minister-presidentschap komt toe aan de MR als grootste partij. Het is de vraag of voorzitter Olivier Chastel die taak zelf zal opnemen, of zal laten aan bijvoorbeeld Willy Borsus, vandaag minister in de federale regering. Ook de namen van huidig fractieleider Jean-Yves Jeholet en parlementslid Jean-Luc Vrucke doen de ronde als ministrabele kandidaten.

Bij CDH rijst dezelfde vraag: stapt voorzitter Benoît Lutgen zelf in de regering of niet? Maar net als Chastel lijkt ook Lutgen niet veel zin te hebben om zijn voorzitterschap op te geven. Bij CDH circuleert vooral de naam van burgemeester van Namen Maxime Prévot, al heeft die al bij hoog en bij laag gezworen dat hij burgemeester blijft tot 2018. Een ander scenario zou kunnen zijn dat Lutgen toch in de regering stapt en Prévot hem opvolgt als voorzitter. Ook de naam van huidig minister van Cultuur Alda Greoli wordt vaak genoemd.

De PS bereidt zich intussen voor op wat te gebeuren staat nadat de partij uit de Waalse regering is gezet. Waals minister-president Paul Magnette maakte vanochtend bekend dat hij opnieuw de sjerp van burgemeester van Charleroi zal omgorden, en zijn zitje in het Waals parlement laat schieten. ‘Ik ben voor een totaal cumulatieverbod. Het was een dilemma tussen twee interessante functies, die van burgemeester en die van volksvertegenwoordiger in de oppositie. Na het afwegen van alle argumenten, heb ik gekozen voor Charleroi’, zegt hij.