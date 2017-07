Waterhoos in Blankenberge gezien

Wie vanmorgen vroeg is opgestaan in Blankenberge, kon een waterhoos zien.

Rond zes uur vanochtend vond het natuurspektakel voor de kust van Blankenberge plaats.

Waterhozen komen aan de Belgische kust vooral voor in de late zomer en het vroege najaar, schrijft weerman Frank Deboosere op zijn website. ‘Dan is de zee immers helemaal opgewarmd. Het temperatuurcontrast met de koude bovenluchten is dan het grootst.’

Aan de Belgische kust zijn er elk jaar wel enkele waterhozen zichtbaar. Ze zijn niet zo krachtig als een windhoos, maar kleinere vaartuigen en surfers kunnen best wel oppassen.