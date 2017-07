Zes jaar na vreselijke crash zet Kubica volgende stap naar comeback in F1

De Poolse autocoureur Robert Kubica mag weer een testrace rijden voor Renault. De Franse renstal maakte maandag bekend dat Kubica op 2 augustus in Hongarije gaat testen. Het is de derde keer dat de 32-jarige Pool in actie komt bij Renault dat de nieuwe test beschrijft als “een nieuwe fase in het toetsen van zijn mogelijkheden”.

Eerder deze maand reed hij op het Franse circuit Paul Ricard ook al een testrace. In juni testte Kubica voor het eerst een Formule 1-bolide van Renault en de Pool deed dat bijzonder goed. Het waren zijn eerste rondjes in een Formule 1-auto na zijn zware crash in 2011 tijdens een rally in Italië. Hij liep daarbij ernstig letsel op aan hand en arm en moest per direct afscheid nemen van de koningsklasse. De Pool won in 2008 voor Sauber de Grand Prix van Canada.

Er zijn speculaties dat Kubica het zitje van de Brit Jolyon Palmer, die teleurstellend presteert, zal overnemen.