Martin Schulz wil van migratie een thema in de campagne maken

De lijsttrekker van de Duitse sociaaldemocraten, SPD, wil dat zijn land niet meer als enige zijn deuren openzet als er weer veel vluchtelingen op weg naar Europa zijn.

Martin Schulz, de lijsttrekker van de SPD, vindt dat Bondskanselier Angela Merkel in 2015 te veel op haar eentje heeft gehandeld toen ze in 2015 zei dat vluchtelingen welkom waren in haar land. ‘In 2015 zijn meer dan een miljoen vluchtelingen naar Duitsland gekomen, waarvan de meesten niet door de overheid werden gemonitord’, zei Schulz in een interview met het Duitse blad Bild. ‘Zij opende de grens met Oostenrijk om humanitaire redenen, maar jammer genoeg had ze daar niet met de Europese partners over gesproken. Als we nu niet reageren, dan kan dit weer gebeuren.’

Angela Merkel heeft aan de Duitsers beloofd dat er geen herhaling van 2015 zal komen. Maar Schulz waarschuwt dat er dit jaar alweer meer vluchtelingen de Middellandse Zee oversteken dan vorig jaar. Ze varen richting Italië, omdat de toegang tot de Europese Unie via Turkije niet langer mogelijk is. Italië heeft tevergeefs aan de andere EU-landen om hulp gevraagd. Schulz wil dat de Europese Commissie er strenger op toekijkt dat de vluchtelingen eerlijk verdeeld worden onder de lidstaten. Hij beschuldigt Merkel ervan dat ze geen aandacht aan de nieuwe stroom vluchtelingen wil geven tot na de parlementsverkiezingen van 24 september.

Martin Schulz slaagt er tot nu toe niet in om veel indruk te maken in de campagne. Geen enkel van de economische thema’s die hij op de agenda zet, brengt hem hoger in de peilingen.

Het vluchtelingenbeleid is een gevaarlijk issue voor Angela Merkel omdat rechtse politici vinden dat ze in 2015 nooit zoveel vluchtelingen had mogen toelaten in Duitsland. Met de opmerking van Schulz krijgt ze nu ook kritiek van de linkerzijde.