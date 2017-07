Dode bij schietpartij aan Israëlische ambassade in Amman

Bij een schietpartij aan de Israëlische ambassade in de Jordaanse hoofdstad Amman is zondag één dode gevallen, een Jordaniër. Twee anderen - een Israëliër en een Jordaniër - raakten gewond. Dat melden de Jordaanse veiligheidsdiensten in een communiqué.

De schietpartij vond volgens de Jordaanse staatsveiligheid zondagavond plaats in een woning die bij de Israëlische ambassade hoort. De Jordaanse veiligheidsdiensten zijn intussen massaal ter plaatse aan de ambassade. Over de dader(s) is officieel nog niets geweten, maar volgens de staatsveiligheid kwamen vlak voor de aanval twee Jordaanse mannen het gebouw binnengewandeld om er klusjes te doen.



Het is ook niet duidelijk of het incident gelikt is aan de oplopende spanningen in de regio. De laatste dagen liggen Israël en de Arabische buren opnieuw op ramkoers, nadat Israël de veiligheidsmaatregelen voor moslims op de Tempelberg in Jeruzalem versteende, tot grote woede van de Palestijnen. Bij het aanhoudend geweld vielen zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant al verschillende doden.