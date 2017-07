Geen geld voor propere ramen bij justitie

‘Als ik niet zelf af en toe het venster aan mijn bureau poets, zie ik helemaal niets meer. De ramen zijn echt vuil. Wat zeg ik? Zwart. Van het stof en het roet van de wagens dat aankoekt.’ Bij justitie is zelfs geen geld meer om de ramen te lappen.

Een medewerkster van het Portalisgebouw in Brussel, werkzaam als griffier, moet spontaan lachen als ze de vraag hoort: wanneer de ramen voor het laatst gelapt werden? ‘Ik kan het mij niet meer herinneren’, zegt ze.



In het Portalisgebouw huist het Brusselse parket. Bij de inhuldiging in 2007 klonk het nog dat de grote ramen symbool stonden voor openheid en transparantie, maar veel valt er momenteel niet te zien. ‘Ik denk dat de laatste poetsbeurt van minstens twee jaar geleden dateert’, bevestigt de woordvoerder van het Brusselse parket. ‘Dat ligt niet aan ons, maar aan de Regie Der Gebouwen, die instaat voor het onderhoud.’



Ook tal van kleinere vrede­gerechten in Vlaanderen lijden aan hetzelfde euvel. ‘Het bedrijf dat normaal alles proper maakte, komt inderdaad al een tijdje niet meer’, luidt het bijvoorbeeld in Waregem. In Bree hetzelfde verhaal: ‘Alles is proper, behalve de ramen.’

Edward Landtsheere, de woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Justitie, zegt dat de ‘noodzakelijke voorzieningen op het vlak van veiligheid en nutsvoorziening de absolute voorrang krijgen’. Voor de uitbesteding van specifieke taken als ramen poetsen is in de ‘huidige budgettaire context’ geen ruimte. ‘De FOD Justitie is op de hoogte van dit ongemak en bekijkt waar mogelijk een oplossing op lange termijn.’