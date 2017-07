Zaventem blijft populair ondanks geluidsnormen

Wow Air, Cobalt Air, Hainan Airlines: Brussels Airport trekt nog steeds nieuwe luchtvaartmaatschappijen aan. De boetes voor de overtreding van de geluidsnormen leiden vooralsnog niet tot rampscenario’s.

Brussels Airport verwelkomde in juni 2,2 miljoen passagiers en dat is opnieuw een ­record. De cijfers van de lucht­haven gaan al het hele jaar in stijgende lijn. In de maandelijkse communiqués werd het woord ‘record’ sinds januari liefst vijf keer bovengehaald.

Tegelijk trekt de luchthaven nog steeds nieuwe luchtvaartmaatschappijen aan. Zo streken onlangs Wow Air en Cobalt Air, twee lagekostenmaatschappijen, neer in Brussel. Begin juni lanceerde Brussels Airport nog het bericht dat Hainan Airlines vanaf oktober drie keer per week tussen Brussel en Shanghai zal vliegen. Qeshm Air is eind juni begonnen met een wekelijkse vlucht naar Teheran, Rwandair vliegt sinds juli drie keer per week naar Kigali. Tot slot besloot Emirates om vanaf ­komende winter een tweede dagelijkse vlucht naar Dubai in te leggen. En dat allemaal te midden van hoogoplopende discussies over de verwachte boetes voor wie de geluidsnormen overtreedt, die volgens de luchthaven een strop om de hals vormen.



Wat vrachtvervoer betreft, werd er in juni een daling van 16 procent opgemeten. Dat komt door het vertrek van cargomaatschappijen Yangtze River Express en Air Cargo Global. De 20.000 ton die zij jaarlijks vervoeren, maakt 12 procent van het totale volvrachtvervoer uit. De vertrekkers waren twee van de in totaal zes volvrachtmaatschappijen die op de luchthaven actief zijn. Volgens Brussels Airport ‘dreigt een derde België te verlaten’, maar alvast Singapore Airlines Cargo en Asiana Airlines Cargo zeggen geen plannen in die zin te hebben.



Brussels Airport schrijft het vertrek van de twee cargomaatschappijen toe aan de befaamde boetes, maar in een reactie aan De Standaard spreekt Yangtze River Express dat tegen. ‘De geluidsnormen hebben er niets mee te maken’, klinkt het. Air Cargo Global verwijst in een brief wel naar de boetes. De volvrachtactiviteit maakte gedurende de rest van het jaar overigens wél een sterke, onafgebroken groei.



Kritische vragen

Betekent dit dat de Brusselse geluidsboetes zo goed als geen ­effect hebben? Toch wel, want meerdere maatschappijen stellen er kritische vragen bij. Zo zegt TUI dat haar ‘hele economische model niet meer vol te houden is’ als de maatschappij niet drie keer per dag, voor dag en dauw, kan vliegen.



Ook Ryanair-topman Michael O’Leary is uitermate kritisch. Hij stelt zelfs dat de geluidsboetes de concurrentie op de luchthaven fnuiken, omdat nieuwe maatschappijen alleen vóór 7 uur nog ruimte hebben op de luchthaven. Midden in de boetetijd, dus. Hij ziet de boetes als een manier ‘om de gevestigde luchtvaartmaatschappijen te beschermen’.



Volgens O’Leary is dat ook de reden waarom maatschappijen zoals Brussels Airlines, die om historische redenen wél de boetevrije slots na 7 uur hebben, zich er niet tegen verzetten. Ze zijn de boetes volgens hem zelfs genegen. ‘Mocht ik Lufthansa (moedermaatschappij van Brussels Air­lines, red.) zijn,’ klinkt het, ‘ik zou hetzelfde doen.’