IS-strijder Linda Wenzel: ‘Ik wil gewoon naar huis’

Het Duitse meisje Linda Wenzel verdween in juli vorig jaar uit Duitsland. Nu blijkt dat ze werd opgepakt in Mosul. Ze wordt bijgestaan door de Duitse ambassade in Irak, en zegt dat ze spijt heeft van haar daden.

Het meisje sloot zich aan bij IS, maar werd gevangen genomen door Iraakse troepen en zit nu vast in een gevangenis in Irak. Ze zegt dat ze spijt heeft dat ze zich bij IS aansloot, en dat ze naar huis wil bij haar familie.

Lorenz Haase, aanklager in Dresden, bevestigde dat Linda ‘gelokaliseerd en geïdentificeerd’ is in Irak. Volgens Duitse media wil het meisje nu naar huis. ‘Ik wil hier weg’, zegt ze. ‘Ik wil weg van de oorlog, van de wapens, van het geluid. Ik wil naar huis, bij mijn familie.’ Ze voegde eraan toe dat ze spijt had dat ze zich had aangesloten bij IS.

Linda wil uitgeleverd worden aan Duitsland, en zegt dat ze zal samenwerken met de overheid.

‘Het gaat goed met me’, zei Linda aan Duits media. Toch zou het meisje een schotwonde hebben in haar linker been en een verwonding aan haar rechter knie.

Doodstraf

Honderden Duitsers, onder wie verschillende meisjes en vrouwen, hebben zich de voorbije jaren aangesloten bij IS in Irak en Syrië. Sommigen zijn omgekomen in de strijd, en anderen zijn teruggekeerd. Velen zijn ook vermist.

Volgens Der Spiegel zitten zeker nog vier andere Duitse vrouwen die zich bij IS hadden aangesloten in een Iraakse gevangenis. Ze riskeren de doodstraf, klinkt het.