Amerikaan Spieth pakt zege op The Open Championship golf, Pieters eindigt 44e

Thomas Pieters heeft geen remonte meer kunnen maken tijdens de laatste ronde op het Open Championship golftoernooi (major/8.450.000 euro), dat werd betwist op de Royal Birkdale golfbaan in het Engelse Southport. De overwinning was voor de Amerikaan Jordan Spieth die het toernooi vrijwel van start tot finish domieerde.

Pieters, die dag drie afsloot op een gedeelde 40e plaats, lukte op de vierde hole een birdie waarna hij op de holes vijf en acht twee bogeys op zijn kaart moest schrijven. De nummer 30 op de wereldgolfranglijst putte achtereenvolgens birdies weg op de holes dertien en vijftien, waarmee hij in de top-30 klom. Op de zeventiende hole, een par-5, waarop hij tijdens de eerste ronde nog een eagle lukte, liep het echter fout met een dubbele bogey als gevolg.

Pieters was niet in zijn beste doen. Foto: Photo News

Pieters moest uiteindelijk nog vier plaatsen inleveren. In de eindstand telde hij vijftien slagen meer dan de Amerikaan Jordan Spieth, die vrijwel gans het toernooi aan de leiding stond. De 23-jarige Texaan startte zijn laatste ronde met drie bogeys op de eerste vier holes. Na een birdie op de vijfde hole, moest hij op de holes negen en dertien nog twee bogeys incasseren. Zo zag hij zijn landgenoot Matt Kuchar langszij komen. Spieth lukte echter op de volgende vier holes birdie-eagle-birdie en birdie waarmee hij in de eindafrekening nog drie slagen voorsprong telde op Kuchar.

De derde plaats, op zes slagen van Spieth, was voor de Chinees Li Haotong die een ultieme ronde neerzette van 63 slagen. Spieth, die in 2015 zowel het Masters toernooi als de US Open won, is nu nog één major verwijderd van de Grand Slam. Als hij binnen drie weken het PGA Championship wint, wordt hij de zesde speler in de geschiedenis die de vier major toernooien op zijn naam kan schrijven. Daarmee komt hij in het clubje van de allergrootsten, naast onder meer Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gary Player en Gene Sarazen.

Eindstand The Open Championship:

1. Jordan Spieth (VSt) 268=65-69-65-69 -12

2. Matt Kuchar (VSt) 271=65-71-66-69

3. Haotong Li (Chi) 274=69-73-69-63

4. Rory McIlroy (NIe) 275=71-68-69-67

. Rafael Cabrera Bello (Spa) 275=67-73-67-68

6. Marc Leishman (Aus) 276=69-76-66-65

. Matthew Southgate (Eng) 276=72-72-67-65

. Alexander Noren (Zwe) 276=68-72-69-67

. Brooks Koepka (VSt) 276=65-72-68-71

11. Henrik Stenson (Zwe) 277=69-73-65-70

14. Hideki Matsuyama (Jap) 278=68-72-66-72

22. Rickie Fowler (VSt) 280=71-71-67-71

27. Jason Day (Aus) 281=69-76-65-71

37. Sergio Garcia (Spa) 282=73-69-68-72

44. Thomas Pieters (Bel) 283=69-75-68-71

54. Justin Rose (Eng) 284=71-74-70-69

. Dustin Johnson (VSt) 284=71-72-64-77