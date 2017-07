Irina-Camelia Begu (WTA 58) heeft zondag voor de vierde keer een WTA-titel op haar palmares geschreven. De Roemeense deed dat dit keer in eigen land, in Boekarest. Het zevende reekshoofd versloeg in de finale de Duitse Julia Görges (WTA 45), het derde reekshoofd. Het werd na één uur en 38 minuten 6-3 en 7-5 voor Begu.

De 26-jarige Roemeense won in 2012 haar eerste toernooi op het hoogste niveau, in Tasjkent. Daarna was ze nog de beste in Seoul in 2015 en in Florianopolis in 2016.

Later op de avond speelt Begu ook nog de finale van het dubbelspel in Boekarest. Samen met haar landgenote Raluca Olaru neemt ze het op tegen Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs.