Ruben Bemelmans grijpt naast titel in Scheveningen

Ruben Bemelmans (ATP 96) is er niet in geslaagd het Challengertoernooi in het Nederlandse Scheveningen (gravel/64.000 euro) op zijn palmares te brengen.

In de finale verloor de Limburger (vijfde reekshoofd) zondag van de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 163). Na 1 uur en 51 minuten stond de 6-1, 6-7 (3/7) en 6-2 eindscore op het bord.

De 29-jarige Bemelmans mikte op een zesde titel op Challengerniveau. Dit jaar mocht hij al een keer vieren, eind januari op hardcourt in het Duitse Koblenz.

Later vandaag/zondag staat in Scheveningen de finale in het dubbelspel op het programma. Daarin nemen Sander Gille en Joran Vliegen het op tegen de Slovaak Jozef Kovalik en de Griek Stefanos Tsitsipas.