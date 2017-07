De vele gezichten van Pieter Timmers: Van milde pornosnor tot babyface

Pieter Timmers hoopt op het wereldkampioenschap zwemmen in Boedapest een goede prestatie neer te zetten en heeft daar veel voor over. Zo moest voor de aerodynamica zijn ringbaardje eraan geloven. Het proces van baardgroei naar gladgeschoren kin verliep wel in fases. Timmers wou even uittesten wat hij in het vervolg zichzelf zou kunnen aanmeten. Een baardje à la wijlen Lemmy Kilmister van Mötorhead of een milde pornosnor? U mag kiezen. Voorlopig moet de Belgische zwemmer het doen met een gladschoren “babyface”, zo zegt hij zelf op Twitter.

Race preps, aka, hello baby face. But at least, you can try something new while shaving. What about an 80's moustache? #finabudapest2017 pic.twitter.com/3ipNnLJwBP