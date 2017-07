Acht doden en dertig gewonden aangetroffen in vrachtwagen op parking supermarkt

De politie heeft in een vrachtwagen die geparkeerd stond op de parking van een Walmart-supermarkt in San Antonio 38 mensen aangetroffen. Acht van hen waren al overleden, dertig anderen zijn gewond. Enkele mensen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Zaterdagavond kreeg de politie telefoon van een werknemer van Walmart. ‘Die vroeg om de vrachtwagen toch maar eens te controleren. Hij was aangesproken door iemand die erin zat en om water vroeg’, zegt politiebaas William McManus.

Toen de politie even na middernacht ter plaatse kwam, stelden de agenten vast dat er liefst 38 mensen achteraan in de vrachtwagen zaten. Acht van hen waren op dat moment al overleden en de dertig anderen waren gewond.

‘We hebben 17 mensen naar ziekenhuizen in de buurt gebracht in zorgwekkende toestand’, zegt McManus. ‘13 anderen liepen minder ernstige verwondingen op. De meesten toonden tekenen van oververhitting en uitdroging.’ De inzittenden waren twintigers en dertigers, al waren er ook minstens twee jonge kinderen bij. Het is onduidelijk of zij het overleefd hebben.

De bestuurder van de vrachtwagen, wiens identiteit nog onbekend is, werd gearresteerd.

Het is nog onduidelijk hoe lang de truck al op de parking stond en waar die vandaan kwam. ‘Op videobeelden is wel te zien dat er geregeld auto’s stopten in de buurt van de vrachtwagen en mensen oppikten die de reis overleefd hadden.’ Enkele andere overlevers hadden de truck ook al verlaten en waren de bosjes achteraan de parking ingevlucht. Naar hen wordt de komende dagen nog verder gezocht.

De politiebaas noemt het een ‘gruwelijke tragedie’ en zegt dat het vermoedelijk gaat om mensenhandel. ‘En jammer genoeg is dit echt geen geïsoleerd incident. Dit gebeurt veel te vaak.’