Ontgoochelde De Gendt reageert: “Zin om meteen naar huis te gaan, maar zal mijn best doen om het tot een sprint te laten komen in Parijs”

Thomas De Gendt was erg ontgoocheld zaterdag toen hij te horen kreeg dat niet hij, maar wel de Fransman Warren Barguil de Superstrijdlust kreeg van de jury. Nu heeft de Belgische renner voor het eerst wat uitgebreider gereageerd. Een dag na de beslissing van de jury blijft de ontgoocheling wel overheersen. “Ik heb zin om meteen naar huis te gaan, maar ik zal mijn uiterste best doen om het vandaag tot een sprint te laten komen”, vertelt hij in een persbericht.

Elf ontsnappingen in totaal en meer dan 1.000 kilometer op kop van de koers rijden. Toch kon Thomas De Gendt maar twee keer meestrijden tot in de finale, in Rodez en vrijdag naar Salon-de-Provence. Vorig jaar won De Gendt de etappe naar Chalet Renard op de Mont-Ventoux, dat schept natuurlijk verwachtingen bij de fans. ““Misschien was ik beter drie of vier keer minder meegesprongen in de vlucht, maar soms verzeilde ik moeiteloos in de eerste groep. Het lijkt alsof ik elk jaar dat kunstje kan herhalen, maar zo evident is dat natuurlijk niet. Ik kan het niet echt een hoogtepunt noemen, maar als ik iets moet kiezen, dan toch maar de strijdlusttrofee in de veertiende rit naar Rodez.”

De Gendt komt ook nog een keer terug op de Prijs van de Superstrijdlust die uiteindelijk naar Barguil ging. De Lotto-Soudal-Belg benadrukt dat hij het de Fransman gunt, maar is nog steeds erg ontgoocheld. “Een bergtrui is voor de beste klimmer, een ritzege voor degene die op die bepaalde dag de sterkste was en een puntentrui voor de regelmatigste snelle man. Dan vind ik dat een prijs voor de superstrijdlust bestemd is voor degene die een hele Tour door de intentie heeft getoond om de wedstrijd te animeren en in de aanval te gaan. Dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid, zijnde een etappezege, maar dat hoeft ook niet om de Superstrijdlust te winnen.”

Hervorming van de jury

De Gendt is er dan ook van overtuigd dat de beslissing anders zou zijn geweest, mocht de jury niet uit vijf Fransen hebben bestaan. Daarom pleit hij voor een hervorming. “Laat tenminste een internationale jury zich daarover uitspreken. Mochten er vijf Belgen in de jury hebben gezeten, dan zou de uitslag er anders uitgezien hebben. Dat bewijst dat de samenstelling niet klopt. Ik ben te ontgoocheld om er dieper op in te gaan. Ik heb zin om meteen naar huis te gaan, maar ik zal vandaag mijn uiterste best doen om het tot een sprint te laten komen op de Champs-Elysées.” André Greipel gaat in Parijs op zoek naar een mooie afsluiter van de Tour, want de Duitser wist nog geen ritzege te pakken. Al staan de sterren goed, want ook vorig jaar wist de Duitse snelle man pas in Parijs zijn eerste en enige ritzege in de Tour te behalen.