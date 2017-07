De personeelsleden van het Londense ziekenhuis waar de doodzieke baby Charlie Gard behandeld wordt, krijgen aan de lopende band doodsbedreigingen en verwensingen naar het hoofd geslingerd. Dat zegt de directrice van het Great Ormond Street-ziekenhuis. Scotland Yard onderzoekt de zaak.

Het Londense ziekenhuis vindt dat de baby te veel lijdt voor verdere behandelingen en dat hij beter waardig zou sterven. Charlies ouders legden zich daar niet bij neer en stapten naar de rechter om toelating te vragen de baby in de VS te laten behandelen.

In eerste instantie kreeg het ziekenhuis gelijk, maar op vraag van het Hooggerechtshof moet een tweede rechter zich nu over de situatie buigen. Die neemt waarschijnlijk in de loop van volgende week een beslissing.

Intussen worden het verplegend personeel en de dokters in het ziekenhuis overstelpt met beledigende berichten, waaronder ook doodsbedreigingen, zegt directrice Mary MacLeod.

‘De dokters en verplegers kregen al duizenden beledigende berichten over zich heen, terwijl het hun levenswerk is om voor zieke kinderen te zorgen’, zegt ze. Ook gewone bezoekers in het ziekenhuis zouden lastiggevallen worden. De Londense politie onderzoekt de zaak.

Baby Charlie lijdt aan een zeldzame genetische afwijking. Het kind heeft zware hersenschade en kan ook niet zelfstandig ademen. Zijn ouders Connie Yates en Chris Gard keuren de beledigingen af en zeggen dat ze zelf ook ‘nare en pijnlijke opmerkingen’ krijgen.

Minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt noemt de beledigingen aan het personeel totaal onaanvaardbaar.