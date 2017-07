Duits meisje in Mosul is Linda Wenzel

Een Duits meisje dat in Mosul is opgepakt, is wel degelijk de vermiste 16-jarige Linda Wenzel. Dat zeggen de Duitse autoriteiten.

De ouders van het meisje zoeken hun dochter al sinds juli vorig jaar. Toen verdween ze uit hun woning in het dorp Pulsnitz, nabij Dresden. Vermoed wordt dat ze zich tot de islam heeft bekeerd.

Wenzel wordt bijgestaan door de Duitse ambassade in Irak. Procureur Lorenz Haase wil niet bevestigen of het meisje voor terreurgroep Islamitische Staat vocht. ‘We weten niet wat er gebeurd is nadat ze zo’n jaar geleden in Istanbul is aangekomen.’

Iraakse troepen hadden haar gearresteerd. Ze maakte deel uit van een groep van zo’n twintigtal vrouwelijke IS-aanhangers uit Ruslnd, Turkije, Canada, Libië en Syrië die zich met wapens en explosieven had gebarricadeerd in een tunnel onder Mosul.

Honderden Duitsers, onder wie verschillende meisjes en vrouwen, hebben zich de voorbije jaren aangesloten bij IS in Irak en Syrië. Sommigen zijn omgekomen in de strijd, en anderen zijn teruggekeerd. Velen zijn ook vermist.

Volgens Der Spiegel zitten zeker nog vier andere Duitse vrouwen die zich bij IS hadden aangesloten in een Iraakse gevangenis. Ze riskeren de doodstraf, klinkt het.