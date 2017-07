Chomsky: ‘Russiagate leidt af van veel belangrijkere kwesties’

‘“Russiagate”, de pogingen om verbanden te zoeken tussen VS-president Donald Trump en Rusland en hierdoor een impeachmentprocedure tegen Trump op te starten, is een kwalijke afwijking van waar het in de VS momenteel echt om gaat.’ Dat zegt Noam Chomsky.

‘De ijver die de Democraten en de Amerikaanse pers aan de dag leggen om een geheime verstandhouding tussen team-Trump en het Kremlin op te spitten, leidt af van de schandalige gebeurtenissen die dagelijks plaatsvinden in Washington’, zegt de beroemde academicus in een recent interview.

Terwijl iedereen zich focust op Trump en Poetin, ‘voeren de Paul Ryan-Republikeinen (...) de programma’s uit die ze al jaren stilzwijgend nastreven’, aldus Chomsky. Die programma’s draaien rond twee principes, zegt Chomsky: ‘De rijken en machtigen nog rijker en machtiger maken, en al de rest een flinke muilpeer verkopen’ (door alle sociale programma’s af te breken, nvdr).

Dat het Trump en zijn administratie te doen is om neoliberalisme in zijn extreemste vorm, ziet Chomsky in de samenstelling van diens regering. ‘Elke belangrijke minister is gekozen om al wat nog enig menselijk belang heeft in de regering, te vernietigen’.

Chomsky begrijpt niet waarom Trump gedwarsboomd wordt op één van zijn bitter weinig nuttige beleidspunten: samenwerking zoeken met Rusland - een stap die momenteel prompt als appeasement wordt omschreven. Het alternatief, de nieuwe Koude Oorlog blijven opwarmen, kan nochtans leiden tot een thermonucleaire oorlog.

En intussen, aldus Chomsky, ligt de helft van de wereld plat van het lachen over de consternatie in de VS dat ‘men’ geprobeerd zou hebben, de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Gezien de Amerikaanse antecedenten op dit vlak is dat de laatste beschuldiging die Washington met uitgestreken gezicht kan uiten. Denk maar aan de verkiezing van Boris Jeltsin midden de jaren ‘90’, besluit professor Chomsky.