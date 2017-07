Arnaud Art evenaart Belgisch record polsstokspringen en plaatst zich voor WK

Polsstokspringer Arnaud Art is er op een meeting in Keulen in geslaagd over 5m70 te wippen. Hij evenaart zo het Belgisch record van Thibaut Duval en Kevin Rans én plaatst zich op het nippertje voor het WK in Londen.

Het persoonlijk record van Art stond sinds 2015 op 5m65. Dit seizoen ging de 24-jarige Art, die in Frankrijk woont en traint, al over 5m55. In Keulen lukte hij 5m70 bij zijn derde poging. Nadien probeerde Art nog op 5m80, maar dat bleek te hoog gegrepen.

Zaterdagavond plaatste ook Soufiane Bouchikhi zich in Heusden voor het WK atletiek op de 5.000 meter.