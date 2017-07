Trump: ‘Ik heb alle macht om mensen gratie te verlenen’

De Amerikaanse president Donald Trump zei zaterdag dat hij ‘alle macht heeft om mensen gratie te verlenen’. Hij doet die uitspraak op een moment dat steeds meer medewerkers in zijn administratie betrokken zijn bij een onderzoek naar banden tussen zijn presidentscampagne en Rusland.

In een ochtendlijke reeks Twitterberichten ventileerde Trump een aantal van zijn frustraties. Onder meer zijn justitieminister Jeff Sessions moest het ontgelden, net als de speciale aanklager die het Ruslandonderzoek voert, en de Republikeinen in het Amerikaanse Congres die zijn wetgevende agenda niet op de rails krijgen.

Maar het is vooral zijn opmerking over het verlenen van gratie die de wenkbrauwen doet fronsen. ‘Iedereen is het er over eens dat de president alle macht heeft om mensen gratie te verlenen. Maar waarom gaat het daar over terwijl de enige misdaad tot nog toe het lekken van informatie tegen ons is? FAKE NEWS’, twitterde Trump. Volgens Trumpwatchers geeft deze boodschap aan dat hij wel degelijk zijn opties aan het bekijken is voor het geval de Ruslandonderzoeken niet uitdraaien zoals hij hoopt.

Trump specifieerde evenwel niet wie hij dan gratie zou willen verlenen. Zijn tweets zijn een reactie op een verhaal dat de Washington Post eerder deze week uitbracht, waarin staat dat Trump en zijn advocaten in detail hebben bekeken of een president bij machte is om medewerkers, familieleden en mogelijk zichzelf gratie te verlenen.

Als president Trump dat zou doen, zal volgens grondwetspecialisten het Amerikaanse Hooggerechtshof moeten oordelen over de wettelijkheid van zo’n actie.

‘Had ik het geweten...’

Maar ook met zijn justitieminister Jeff Sessions is Trump niet blij. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden Sergei Kislyak, de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, aan zijn bazen hebben horen zeggen dat hij met Sessions gesproken had over zaken die met de presidentscampagne te maken hadden. Ook dat schreef de Washington Post deze week, op basis van bronnen bij het ambtenarenkorps. Ten tijde van die meetings met Kislyak was Sessions nog senator en adviseur bij de Trump-campagne.

’Deze illegale lekken moeten ophouden’, twitterde Trump.

Tijdens de hoorzitting voorafgaand aan zijn benoeming had Jeff Sessions in de Amerikaanse Senaat niets gezegd over zijn contacten met ambassadeur Sergei Kislyak. Later zei Sessions dat de gesprekken die er waren niets te maken hadden met de campagne.

In maart van dit jaar moest minister Sessions zichzelf noodgedwongen wraken bij alle onderzoeken over Russische inmenging. ‘Als ik had geweten dat Sessions dat zou doen, dan zou ik hem niet gekozen hebben als minister van Justitie’, zei Trump daarover in een interview met de New York Times eerder deze week.

Speciaal aanklager Mueller

In datzelfde interview vroeg de president zich ook af waarom Jeff Sessions en speciaal aanklager Robert Mueller niet meer onderzoek hebben gevoerd naar voormalig FBI-directeur James Comey en naar de e-mailpraktijken van zijn tegenkandidate Hillary Clinton.

Robert Mueller voert een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Ook in de Amerikaanse Senaat en in het Huis van Afgevaardigden lopen gelijkaardige onderzoeken.

In de komende weken zal Trumps zoon Donald Jr. getuigen in de Senaatscommissie. In juni 2016 had Donald Jr. een afspraak met een Russische advocate die bezwarend materiaal over Hillary Clinton zou bezitten. Ook toenmalig campagneleider Paul Manafort en Trumps schoonzoon Jared Kushner waren aanwezig op die meeting en zullen daarover aan de tand gevoeld worden in de Senaat, achter gesloten deuren.

Zaterdag is president Trump afgereisd naar Virginia, waar hij een nieuw vliegdekschip inhuldigde, de USS Gerald R. Ford. In zijn toespraak kwam de Rusland-controverse op geen enkel moment ter sprake.