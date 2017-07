Spoedzitting VN-Veiligheidsraad na geweld op Tempelberg

Frankrijk, Zweden en Egypte hebben zaterdag om een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad verzocht in verband met het geweld in Jeruzalem. Wellicht komt die vergadering er maandag.

Het was de Zweedse VN-ambassadeur Carl Skau die op Twitter vroeg om de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen te roepen om te bespreken ‘hoe we het conflict in Jeruzalem kunnen helpen de-escaleren’.

Gisteren na het vrijdaggebed zijn bij rellen in de buurt van de Tempelberg in Jeruzalem drie Palestijnen gedood. Het Palestijnse protest was op gang gekomen na de invoering van verstrengde veiligheidscontroles door de Israëlische politie. Als reactie op de Palestijnse doden zijn drie Israëlische kolonisten neergestoken in een Joodse nederzetting op de Westelijke Jordaanoever.

Israël heeft op zaterdag extra troepen naar de Westelijke Jordaanoever gestuurd, en bij hernieuwde gewelddadigheden is opnieuw een dodelijk slachtoffer gevallen aan Palestijnse zijde.

Officieel ligt er nog geen datum vast voor een spoedzitting, maar in diplomatieke kringen is alvast te horen dat die maandag zou plaatsvinden.