Orban wil Polen steunen in strijd met Brusselse ‘inquisitie’

Hongarije wil Polen steunen in de strijd van Warschau met de Europese Unie (EU). Dat heeft de Hongaarse premier Viktor Orban zaterdag gezegd op een conferentie in de Roemeense badplaats Baile Tusnad.

Polen moet volgens de rechtsnationalistische Hongaarse politicus beschermd worden tegen de ‘inquisitie’ in Brussel. Voor Orban is eurocommissaris Frans Timmermans binnen de EU de “grootinquisiteur”. De Hongaarse premier haalde verder ook nog eens uit naar Duitsland. Hij bestempelde de Duitse vraag naar solidariteit in het migrantenvraagstuk als ‘schaamteloos’.

De EU en de Poolse regering, geleid door de rechtsconservatieve Recht en Rechtvaardigheidspartij PiS, zitten elkaar in de haren over de controversiële hervorming van het rechtssysteem die in Warschau wordt doorgevoerd. Daardoor zouden alle rechtbanken onder rechtstreekse controle komen van de regering.

De EU dreigt met sancties. Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, liet verstaan dat de Commissie desnoods de zogenaamde ‘nucleaire optie’ zou kunnen inzetten: volgens artikel 7 van het Europees Verdrag kan een lidstaat die de democratische beginselen en de rechtsstaat niet respecteert, zijn stemrecht opgeschort zien. Daar moeten alle lidstaten het evenwel mee eens zijn.

Boedapest en Warschau zitten al langer op dezelfde rechtsnationalistische en deels eurofobe lijn. De steun die Orban belooft, komt dus niet onverwacht.